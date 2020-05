Il Capitano e Ilary si esibiscono in un allenamento casalingo decisamente particolare, che è piaciuto moltissimo sul web al punto da diventare una vera e propria challenge!

Francesco Totti e Ilary Blasi si allenano in casa durante questa quarantena forzata: non lo fanno però come i comuni mortali, ma con un marcia in più. Ecco il video che in queste ore sta facendo il giro del web, diventando virale!

Totti e Ilary, l’acrobazia diventa una challenge

“Pandemia fase 2!”, scrive Ilary, bellissima nei suoi leggins da allenamento animalier: l’esercizio è piuttosto semplice, almeno così pare, ma non fatevi ingannare. Ci servono però due fisici molto allenati e forti e non tutti sono in grado di replicare l’impresa.

In molti ci hanno provato, trasformando la breve clip pubblicata sul profilo della Blasi in una sorta di challenge, molto utilizzata anche su TikTok: peccato però che tutti i tentativi dei fan finiscano fra le risate e con un nulla di fatto.

Ilary Blasi, sulle sue storie di Instagram, ha dato spazio a tutti quelli che avevano provato a replicare l’impresa taggandola: ne è uscita fuori una gallery tutta da ridere.

Ovviamente Francesco e Ilary sono diventati anche protagonisti di diversi meme sul web: a quanto pare tutti li amano!

Francesco Totti sempre più social

Francesco Totti era partito in sordina, ma man mano sta diventando sempre più bravo sui social: pochi giorni fa, il 13 maggio, ha fatto una sorpresa alla figlia Chanel pubblicando un bel selfie per il suo compleanno. Anche Ilary inizialmente non era molto presente sui social, tanto da non avere neanche un profilo personale: poi man mano ha preso coraggio ed ora, insieme al marito ma anche da sola, regala grande perle ai suoi fan!