‘Mi sembravi un piranha’, Totti commenta così la foto di Ilary Blasi: l’ironia fa impazzire il web

Francesco Totti commenta una foto di Ilary Blasi, nella quale è ritratto mentre si scambia un bacio con la moglie: ecco la sua battuta esilarante.

Belli, uniti e innamorati: Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più affiatate d’Italia e, su Instagram, il loro amore è documentato da meravigliose foto, sotto le quali l’eterno capitano romanista commenta praticamente sempre! Ma cosa avrà mai scritto stavolta sotto l’ennesimo scatto della moglie?

Totti commenta la foto di Ilary Blasi: “Sembravi un piranha”

Andiamo con ordine. L’ex letterina e conduttrice del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto che la ritrae in acqua insieme al marito, mentre si scambiano un bacio meraviglioso. Davvero una bella immagine, considerando che i due sono sposati da 15 anni e hanno tre figli!

Ma, ancora più bello, è il fatto che il divin Totti commenta sempre, ogni volta, le foto di Ilary Blasi. E anche stavolta, preso spunto dal bacio focoso, ha scritto “Mi sembravi un piranha” con tanto di faccine divertite e cuoricini…

Inutile dire che quel commento ha fatto impazzire i fan, che sono intervenuti numerosi sia sulla foto di Ilary che sull’intervento di Francesco…

Francesco e Ilary sempre pronti a scambiarsi battute su Instagram

Tra l’altro, c’è da dire che non è la prima volta che Totti commenta immediatamente le foto di Ilary Blasi con risultati “esilaranti”. Limitandoci soltanto a questa estate, tutti ci ricordiamo di quel ““Apposta non ti trovavo oggi” pubblicato sotto una foto a testa in giù della bella Ilary.

Oppure ancora, quando Ilary ha pubblicato una sua foto decisamente hot durante una semplice spesa al supermercato, l’ex numero 10 della Roma le ha scritto, completamente a sorpresa “La Nutella, ricordati”, scatenando l’ironia dei fan che gli rammentano la dieta.

Insomma, il grande amore tra Ilary e Francesco passa anche da questi gesti semplici ma dall’enorme impatto mediatico, che dimostrano al loro pubblico la genuinità, veracità e spontaneità di questi due amatissimi personaggi.

Photo Credits: Kikapress