Totti ‘non è un donnaiolo’: l’amico di Francesco rivela dei retroscena sulla cena con Noemi e Ilary

Alex Nuccetelli parla della cena dove erano presenti Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. Le sue nuove rivelazioni sul Capitano

Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti e PR piuttosto celebre nella movida capitolina, è tornato a parlare della rottura tra l’ex capitano romanista e Ilary Blasi, nonché della discussa cena con Noemi Bocchi alla quale era presente anche la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Ma cosa avrà mai detto stavolta?

Alex Nuccetelli sulla rottura con Ilary: “Totti non è un donnaiolo”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Alex Nuccetelli è piuttosto famoso per essere uno degli amici di Francesco Totti che più di tutti sta parlando della rottura tra Il Pupone e Ilary Blasi. Sembra che, tanti anni fa, fu proprio lui a farli conoscere. E, a quanto pare, avrebbe presentato a Francesco anche Noemi Bocchi, che in molti ritengono abbia una relazione con lui e sia addirittura la causa della fine del suo matrimonio con l’ex Letterina di Passaparola.

“Io non so proprio come si sono ridotti così – ha dichiarato Nuccettelli in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera – Forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo. E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari”.

Nuccetelli parla della cena dove c’erano Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi

Nel frattempo, si è parlato di una cena dove erano presenti sia Francesco Totti che Ilary Blasi e Noemi Bocchi. E anche su quest’altra situazione, Nuccetelli ha detto la sua.

“C’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo – ha rivelato – avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti. Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh”.

