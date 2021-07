Tommaso Zorzi smette di seguire Oppini su Instagram: il post su Twitter che ha scatenato la bufera tra i due

Tommaso Zorzi ha smesso di seguire su Instagram Francesco Oppini. Tutta colpa di un tweet?

Nonostante Oppini di recente avesse messo a tacere le indiscrezioni sulla sua amicizia con Tommaso, i fatti sembrano indicare che tra i due potrebbe essersi rotto qualcosa. Sembra infatti che Tommaso Zorzi abbia smesso di seguire su Instagram Francesco Oppini.

Tutto sembra essere cominciato da un tweet di un amico di francesco Oppini al quale Tommaso ha poi risposto

“Ma le leggi non le approvano in Parlamento e Senato? Chiedo per un amico…” avrebbe scritto l’amico di Oppini, “Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. carissime cose a te e famiglia” ha risposto Tommaso.

Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia. https://t.co/3qbmnwlcRO — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

“Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare la propria strada. A presto!” ha scritto successivamente Tommaso Zorzi.

Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto! — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) July 27, 2021

L’amicizia tra Zorzi e Oppini è dunque giunta veramente al capolinea?