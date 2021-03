Un planning settimanale molto fitto quello che vede coinvolto Tommaso Zorzi, che vedremo sempre di più in Tv. Ecco dove

Una settimana decisamente improntata sul lavoro quella che attende Tommaso Zorzi. Il vincitore del GfVip sarà praticamente sempre in Tv: tanti i programmi che lo vedranno protagonista. È lo stesso Tommaso a raccontarlo in una stories su Instagram in cui racconta il planning di questa settimana.

LEGGI ANCHE: — ‘Mi manchi’, il dolce messaggio di Tommaso Zorzi

Si comincia dall’appuntamento del lunedì con la nuova puntata de L’Isola dei Famosi in cui Tommaso Zorzi lo vede nel ruolo di opinionista; martedì è la volta delle prove per il Maurizio Costanzo Show il cui appuntamento sarà poi per il mercoledì. Giovedì l’appuntamento di Tommaso con la tv è doppio: c’è la nuova puntata dell’Isola e poi è la volta della registrazione di Verissimo che andrà in onda sabato; mentre venerdì è una giornata speciale.

Il 2 aprile è il compleanno di Tommaso: 26 le candeline che si appresta a spegnere. Una settimana ricca di impegni lavorativi e soddisfazioni che si conclude nel migliore dei modi, con il proprio compleanno.

Crediti foto@kikapress