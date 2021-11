Tommaso Zorzi, Salvo Veneziano critica il programma Drag Race Italia: ecco come risponde il vincitore del GFVip5

è stato accusato di aver aspramente criticato il programma Drag Race Italia: la risposta di Tommaso Zorzi

Salvo Veneziano è famoso per essere stato concorrente del primo storico Grande Fratello e in secondo battuta concorrente del GF Vip. Oggi sui social è stato accusato di aver aspramente criticato il programma Drag Race Italia, con toni ritenuti da alcuni omofobi.

Il programma va in onda su Discovery+ ed è la prima edizione italiana di un talent show in cui a sfidarsi sono 8 drag queen.

Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip5, ha pubblicato su Twitter dei messaggi privati che ha inviato a Salvo: “Mi è stato riferito che, oltre ad aver definito l’arte drag come una carnevalata, usi pubblicamente epiteti come “Checca”” ha scritto Tommaso a Salvo.

“Ora non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo ma quanto meno fatti la cortesia di educarti” ha continuato Tommaso. “Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarno dal GF per questo) e no vax. Ci manca solo terrapiattista e vinci un set di pentole” ha concluso Zorzi.

