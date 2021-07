Tommaso Zorzi, polemiche e insulti dopo il suo commento agli Euro 2020: ‘Europei? Non me ne frega’

Tommaso Zorzi su Instagram si è dovuto difendere da pesanti accuse e insulti per aver espresso il suo parere sul calcio

Su Instagram, Tommaso Zorzi spesso risponde alle domande che riceve dai suoi fan.

In questo caso ha fatto chiaramente capire che sì, è contento per la vittoria dell’Italia agli Euro 2020 ma che fondamentalmente non si è mai interessato al calcio.

“Se mai dovessi scendere io in piazza a festeggiare qualcosa, scenderei in piazza a festeggiare la conquista della libertà e dei diritti per tutti ma ribadisco che la vittoria di ieri sera, per la maggior parte degli italiani, è stata liberatoria e andava giustamente stra-festeggiata” ha scritto Tommaso.

Per queste sue affermazioni, Tommaso è stato duramente attaccato attraverso messaggi privati, l’influencer si è trovato obbligato a difendersi e a sottolineare che se ci fosse la stessa coesione su altri temi l’Italia sarebbe un paese migliore.