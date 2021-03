Tommaso Zorzi lancia una frecciatina a Giulia De Lellis? ‘Vi faccio vedere…’

Tommaso Zorzi cita Giulia De Lellis in una sotries su Instagram; si tratta di una frecciatina o di un semplice 'omaggio' alla collega?

Che tra Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis ci sia un rapporto complicato diciamo così, oramai è noto. Si sono scontrati poi hanno fatto pace. Tommaso in un intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia disse che Giulia è una ragazzina media che non sa parlare “parla come parla a me, sui social“.

Dichiarò poi che la De Lellis era cosciente di essere ignorante “E già sapere di non sapere è sapere qualcosa” disse Tommaso. Ora durante una instagram stories Zorzi torna a citare l’influencer/attrice (presto la vedremo nel film di Michela Andreozzi Genitori VS Influencer).

“Buongiorno raga, scusate ma questa mattina avevo un po’ di cosine da fare” esordisce Tommaso, che poi cita Giulia non senza ironia:

“Un po’ di cosine, come dice la De Lellis.. vi faccio vedere un po’ di vestitini, un po’ di trucchetti un po’ di cosine carine..”

Una semplice citazione o una frecciatina bella e buona verso la collega?! Staremo a vedere gli sviluppi che ci saranno.

Crediti foto@Kikapress