Dal 24 marzo torna in seconda serata il Maurizio Costanzo Show e Tommaso Zorzi è tra gli ospiti come racconta lui stesso

Da mercoledì 24 marzo in seconda serata su Canale5, torna una nuova stagione del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti ci sarà anche Tommaso Zorzi. È il vincitore del GfVip su Instagram fare uno spoiler sulla sua partecipazione.

Nella breve stories Zorzi mostra una cravatta a righe celesti e blu, un po’ classica e seriosa forse per l’influencer ma che apparteneva ad un grande della televisione. La cravatta in questione gli è stata regalata da Leo Bongiorno e apparteneva a suo papà Mike.

https://www.instagram.com/stories/tommasozorzi/2535696531017907565/

Per il suo esordio al Maurizio Costanzo Show, Tommaso sceglie quindi di indossare un indumento portafortuna; tra l’altro nelle stories c’è un altro piccolo spoiler: lo vediamo alle prove del programma mentre sta cantando, almeno sembra perché ovviamente l’audio è stato disattivato. Non resta che aspettare mercoledì 24 marzo per scoprire di cosa si tratta.

Crediti foto@RED COMMUNICATIONS