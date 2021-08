Tommaso Zorzi e l’incubo del citofono: ‘È inquietante’. Cosa è successo durante la serata di ieri

Tommaso Zorzi è stato vittima di uno scherzo che è durato praticamente tutto il giorno. Il citofono è diventato un incubo

Qualcuno si è divertito a mandare a casa sua ogni mezz’ora e per tutto il giorno un fattorino per consegnare pizze mai ordinate. Le ordinazioni provenivano tutte da ristoranti diversi e con numeri di telefono fasulli.

“Da stamattina qualcuno mi sta facendo uno scherzo, che però è anche una mancanza di rispetto per tutti i rider che sta mandando […] Ogni mezz’ora arriva un rider con una pizza che è da pagare, non so come possa essere divertente questa cosa […] Dato che li sto rimandando tutti indietro e questi ordini non li sta pagando nessuno, secondo me è carino che chiunque sia smetta di fare questa cosa” ha spiegato Tommaso.

Tommaso ha cercato di spiegare l’accaduto ai suoi follower per mettere un freno a uno scherzo che è sembrato un incubo.