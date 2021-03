Momento d'oro in Tv per Tommaso Zorzi, che deve però cedere il passo sui social alla sorella Gaia. Ecco cosa è successo

Un periodo d’oro quello che sta vivendo Tommaso Zorzi. Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ora è alle prese con un altro programma di grande successo: l’Isola dei Famosi. Sebbene però tutto stia andando a gonfie vele, l’opinionista ed influencer deve guardarsi le spalle dalla sorella.

Tommaso e Gaia sono entrambi sbarcati sul nuovo social Clubhouse, ma i numeri non sono a favore dei vincitore del GfVip. Sua sorella lo batte in numero di follower: 17.2 K contro 12.3K.

Tommaso ne devi mangiare di cereali sottomarca per arrivare a Gaia su Clubhouse #tzvip pic.twitter.com/s0iNOzGsVq — Flavia wants Calcutta to write about her! (@shesmyqueenelsa) March 18, 2021

Ma di cosa si tratta e come funziona Clubhouse?

Come dicevano all’inizio siamo sempre nel campo dei social network; la sua caratteristica sono delle cosiddette ‘stanze’ dove gli utenti possono scambiarsi messaggi vocali. Una volta chiusa la stanza questi spariranno. Diversamene dagli altri social, bisogna avere un invito per potersi iscrivere. Nato da poco tempo sta riscuotendo un grande successo negli ultimi mesi e sempre più persone lo stanno utilizzando. Ma avere i numeri su Instagram o Twitter non vuol dire automaticamente averne anche in questo nuovo social.

Sono ufficialmente su Clubhouse. Così per dire. #tzvip — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 18, 2021

Tommaso ha dato l’annuncio del suo approdo sulla nuova piattaforma attraverso una stories sul suo profilo Instagram dove vanta 1,8 mil di Followers. La sorella Gaia sulla stessa piattaforma ne ha ‘solo’ 183 mila, ma questo non le ha impedito di battere il fratello su clubhouse. Sui social il pubblico è diviso, tra chi sperava in un annuncio più ‘interessante’ e chi invece sottolinea come la coppia Oppini Zorzi sia fonte di grande ilarità.

noi convinti che Tommaso facesse uscire una foto zorpa e invece si è iscritto su clubhouse

pic.twitter.com/nmjSnBsrkw — 𝕮𝖆𝖙𝖊𝖗𝖏𝖓𝖆𝖋𝖑𝖆𝖛𝖏𝖆 è una pepera (@cclownbusters) March 18, 2021

Tommaso: “Dai Oppini facciamo le room ora che sei su clubhouse”

Francesco: “Cosa sono le room?”

Tommaso: “.. Quella in cui sei”

Francesco: “Rum e coca?”



Che circo. Ma che circo. Date un programma a questi due. #TZVIP — 𝙰𝚛𝚢𝚎 ☁️ (@thatsmyshitshow) March 18, 2021

Siamo certi che questo colpo basso per l’opinionista de l’Isola dei Famosi non intaccherà la sua verve: la scalata alla conquista del nuovo social network è solo iniziata.

