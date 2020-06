Drammatico racconto quello di Tommaso Paradiso a L'Intervista a Maurizio Costanzo. Il cantante ricorda l'abbandono del padre: era piccolissimo

Tommaso Paradiso si racconta ne L’Intervista a Maurizio Costanzo e parla della sua infanzia. Il rapporto con la madre, costretta a crescerlo da sola. E poi l’abbandono del padre quando era piccolissimo e quei ricordi che l’hanno segnato. Ma le parole dell’ex frontman dei TheGiornalisti, sebbene intense, hanno scatenato anche ironia in rete. Vediamo perché.

Tommaso Paradiso abbandonato dal padre

La puntata de L’Intervista con Tommaso Paradiso andrà in onda oggi in seconda serata su Canale 5. A Maurizio Costanzo, il cantante confessa di essere legatissimo alla madre, pilastro della sua esistenza.

“Mamma Nazaria è la figura più potente della mia vita. La mia sola guida, la mia eroina, molto severa ma la miglior madre che potessi desiderare” racconta.

La donna ha dovuto crescerlo da sola dopo che l’uomo con cui l’aveva messo al mondo ha deciso di abbandonarli

“Diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa. Avevo pochissimi mesi. Mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via. Poi mia madre gli ha detto: ‘Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre’. Lui non se l’è sentita e se ne è andato via”.

Di recente, pare che l’uomo si sia rifatto vivo con lui, via social. “Avevo pubblicato una foto con Carlo Verdone e ho scritto: ‘Forse cerco solo un padre’ abbracciando Verdone che, per me, è come se fosse stato un padre. Vedo tra i commenti, questa persona che scrive: ‘Tu guarda che un padre ce l’hai sempre avuto’… E poi scopro che è lui…” ha raccontato anche Tommaso.

I commenti suoi social

È un racconto drammatico, terribile quello che Tommaso Paradiso ha rilasciato a Maurizio Costanzo. Eppure, quelle sue parole, così intense e cariche di tristezza, hanno suscitato ilarità negli utenti dei social.

In particolare, molti hanno ironizzato sul fatto che il cantante abbia dichiarato di essere stato abbandonato quando aveva pochi mesi e che si metteva davanti alla porta per farlo andare via.

In realtà, leggendo bene le sue dichiarazioni, si capisce che l’allontanamento del padre non è stato improvviso, ma l’uomo andava e veniva da casa più volte. Fino a quando ha deciso definitivamente di lasciare la famiglia.

Magari, quei meme spuntati sul web strapperanno un sorriso anche a Tommaso. O forse, no?