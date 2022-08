Tina Cipollari ha litigato con Federico Fashion Style? I due video su Instagram e i commenti degli utenti 

Il web si interroga sul rapporto tra Tina Cipollari e Federico Fashion Style: i due hanno forse litigato?

La domanda sta facendo il giro del web: Tina Cipollari e Federico Fashion Style non sono più in buoni rapporti? Secondo alcuni i social sarebbero pieni di “indizi” a sostegno di questa tesi.

LEGGI ANCHE : — U&D, rivoluzione nella scelta del tronista: l’insolita svolta che farà discutere

I più attenti hanno notato che i video in cui appaiono insieme ormai sono abbastanza datati, e risalgono al 2020. In uno si vede Tina Cipollari partecipare al compleanno di Federico Fashion Style, in un altro l’opinionista di Uomini e Donne si fa pettinare proprio dallo stylist.

Tempo fa Federico fece addirittura uno scherzo a Tina: fu tutta colpa di Gemma Galgani, anche lei cliente dello stylist, la gelosia all’epoca mandò su tutte le furie l’opinionista.

Tina Cipollari e Federico Fashion Style: fine di un’amicizia?

Oggi invece, Tina Cipollari si è fatta immortalare su Instagram con un altro professionista, Alex, scrivendo hashtag come “#amicizia, #trasparenza, #umiltà, #semplicità”.

Inevitabili alcuni commenti che sotto ai post si chiedono se sia successo qualcosa. “Ma non più Federico Fashion Style?”, “Non vai più da Federico? Hai cambiato?”. I due hanno forse litigato? Al momento, una risposta ufficiale a queste domande non c’è.

Foto: Kikapress