Ho spento la tv. Monotematica e ansiogena. Ho spento la tv e acceso il caminetto. Il fuoco si ascolta volentieri. Racconta di storie antiche. Di tempi in cui si era fortunati ad avere un tetto sopra la testa, circondati dagli affetti più cari. Un tetto, un libro, il fuoco scoppiettante. Il freddo del vuoto svanisce. Come la consapevole malinconia che soli si nasce e soli si muore. #iorestoacasa #lonely