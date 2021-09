The Ferragnez la serie, ‘c’è tutto’: Fedez spoilera una scena della serie tv? Cosa dichiara su Instagram

È arrivata la conferma: a dicembre debutta sul piccolo schermo una serie tv dedicata interamente a Chiara Ferragni e Fedez. Si chiama "The Ferragnez - la serie"

È arrivata la conferma: a dicembre debutta sul piccolo schermo una serie tv dedicata interamente a Chiara Ferragni e Fedez. Si chiama “The Ferragnez – la serie” ed è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

Al momento si sa che saranno otto episodi e sarà interamente disponibile in 240 paesi del mondo.

Il progetto, a metà tra documentario e reality show, è stato paragonato allo show “Keeping up with the Kardashian”.

Fedez su Instagram, rispondendo a una domanda di un fan, promette che ci sarà proprio tutto, persino il momento dello spoiler della canzone di Sanremo 2021 cantata in coppia con Francesca Michielin.