The Ferragnez, la scena dallo psicologo uguale a quella dei Facchinetti? Cosa fa notare Amedeo Venza sul trailer della nuova serie tv

Cresce l’attesa per la serie tv The Ferragnez, che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez e che verrà trasmessa tra pochi giorni in esclusiva da Amazon Prime Video.

In queste settimane sono usciti video promozionali per annunciare la serie, in uno di questi si vede una scena in cui i due influencer si recano da uno psicologo per affrontare insieme una terapia di coppia: scena che sembrerebbe già vista.

Gabriele Parpiglia ne ha parlato su Instagram, alludendo “senza polemica” a un modo di lavorare molto analogo, per non dire identico, a quello che aveva avuto il suo gruppo di lavoro nel realizzare la serie The Facchinettis, che come il cognome suggerisce racconta la vita di Francesco Facchinetti e Wilma Faissol.

Parpiglia ci ha tenuto a sottolineare di non voler creare nessuna polemica Parpiglia ma solo sottolineare che evidentemente lui e il suo team avevano lavorato bene se poi il loro operato è stato usato anche solo come spunto per creare un altro prodotto, che sarà sicuramente vincente.

Ne ha parlato anche l’esperto di gossip Amedeo Venza, che senza mezzi termini invece ha parlato di una copia.

Foto: Kikapress