The Ferragnez, il dettaglio notato su Fedez nei primi episodi: cosa hanno notato i fan della coppia

Chi ha visto i primi episodi di The Ferragnez sta notando un dettaglio su Fedez: ecco quale caratteristica del rapper traspare subito

The Ferragnez è uscita alla mezzanotte del 9 dicembre 2021 su Amazon Prime Video: in tantissimi hanno già visto le prime puntate, facendo anche qualche spoiler e notando un dettaglio importantissimo su Fedez, che forse non tutti si sarebbero immaginati. Ma di cosa si tratterà mai?

The Ferragnez – La Serie: in tanti si rivedono in Fedez più che in Chiara Ferragni

Andiamo con ordine. Gran parte di coloro che hanno deciso di guardare The Ferragnez – La Serie al momento del rilascio lo hanno fatto da fan di Chiara Ferragni più che di Fedez. Fin qui nulla di strano se non per il fatto che, dopo aver dato un’occhiata ai primi episodi, moltissimi hanno evidenziato un’affinità con lui più che con la sua divina moglie.

Questo perché, nei suoi modi di fare e nelle situazioni che vive quotidianamente, Fedez sembra essere più vicino della moglie alla quotidianità della gente comune. Ad esempio, in molti hanno notato in lui atteggiamenti molto “umani” come ad esempio il malumore nel dover partecipare ad una riunione di famiglia.

SPOILER: la scena più divertente di tutti gli episodi con Fedez e Leone

Un’altra situazione “comune” nella quale si ritrova Fedez in The Ferragnez è, per esempio, quella riguardante il Natale insieme a Leone. Una scena trapelata come spoiler che già sta circolando su tutti i social (e bollata come la più divertente della serie) ritrae Fedez che passa circa 8 ore a truccarsi e travestirsi da Babbo Natale per fare una sorpresa a Leone.

Quando però arriva dal bambino, quest’ultimo lo riconosce immediatamente.

Quando Fedez gli dice: “Ciao Leone, sono Babbo Natale, come stai?”, il bambino ribatte con un inaspettato “Papà!”, seguito da un “Levati quel coso” riferito al costume. In molti, sui social, stanno ridendo tantissimo della scena del pilot. Ma a chi non è mai capitata una cosa del genere?

