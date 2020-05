Termometri digitali funzionano? Laura Pausini e la battuta su Twitter: ‘Vai di termometro anni 80’

I termometri digitali funzionano? Sul web impazza il dibattito, tanto che arriva anche il consiglio spassionato di Laura Pausini

In un periodo, come quello dell’emergenza coronavirus, in cui la temperatura corporea rappresenta uno dei sintomi da tenere più a bada, capita spesso di misurarsi la febbre al primo sospetto. Ma vi siete mai chiesti se i termometri digitali funzionano? Sono affidabili davvero? Ebbene, su Twitter si è scatenato il dibattito! Quale risultato avrà mai dato?

LEGGI ANCHE: — Febbre, non sempre bisogna abbassarla subito: ecco cosa dice la scienza

I termometri digitali sono affidabili? Le prove del giornalista

Andiamo con ordine. Forse preso da un po’ d’ipocondria, Luca Dondoni, giornalista de La Stampa e voce di RTL 102.5, ha fatto delle prove su Twitter per verificare se effettivamente i termometri digitali siano affidabili e se funzionano davvero.

I risultati sono stati altalenanti. Al primo tentativo il risultato è stato di 35.11°, tanto che ha postato il risultato scrivendo: “Bene, è stato bello. Qualche decimo di grado in meno e sono morto”.

Al secondo, però, le cose non sono andate meglio. Anzi, un secondo termometro gli ha dato il risultato di 34.3°. “Ho cambiato termometro – ha scritto allora Dondoni – Sempre peggio. Aaargh!”.

Laura Pausini e il consiglio Twitter sul termometro

A dargli un consiglio è arrivata però Laura Pausini, che con una certa ironia gli ha twittato: “Ma si sa che quei termometri passano da 33 a 38 come se non fosse nulla.. vai di termometro anni 80 baby”.

In effetti che i termometri digitali non siano affidabili al 100% è un dubbio che probabilmente è venuto a tanti di noi, che spesso abbiamo pensato che no, non funzionano affatto. Tuttavia, il consiglio della Pausini non è pienamente applicabile.

I vecchi termometri anni ‘80 a mercurio sono fuori commercio dal 2009 per la pericolosità del liquido tossico presente al loro interno. Se vi è capitato di vederne di nuovi a liquido, sappiate che non sono più a mercurio ma a gallinstan (una lega composta di indio, stagno e gallio), che comunque garantisce una certa affidabilità e precisione! Quindi ben venga il consiglio di Laura Pausini!

Foto: Kikapress