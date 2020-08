Botta e risposta social tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style dopo la conferma del contagio da Covid del parrucchiere delle Vip

È guerra aperta tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style. La blogger, sempre super informatissima sulla vita di Vip e personaggi famosi, nei giorni scorsi aveva insinuato che il parrucchiere di Anzio avesse la febbre mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Lui per tutta risposta si era mostrato in mare, minacciando di denunciarla. Ora che Federico ha annunciato di aver contratto il Covid, Deianira gli risponde a tono: “Dovrei denunciarti io!”.

Botta e risposta tra Deianira Marzano e Federico Fashion Style su Instagram

Tutto è cominciato qualche giorno fa. Federico Fashion Style si mostra in vacanza in Sardegna e a Deianira Marzano arrivano voci su un presunto malessere dell’hair stylist. La blogger, su Instagram, riferiva di rumors provenienti dallo stesso albergo di Federico: il protagonista de Il Salone delle Meraviglia era in camera con la febbre.

In tempo di pandemia, la situazione aveva allarmato un po’ di vacanzieri e Deianira ne aveva dato conto nelle sue IG Stories. Per tutta risposta, Federico si era mostrato in spiaggia e aveva dedicato il suo bagno in mare proprio alla Marzano, smentendo le voci su un suo presunto contagio. Poche ore fa, invece, l’annuncio su Instagram: al rientro delle vacanze ha fatto il tampone ed è risultato positivo al coronavirus.

“Ti denuncio io”

Secondo quanto racconta ora Deianira Marzano, Federico Fashion Style avrebbe anche minacciato di querelarla per quelle Storie, tant’è che la blogger le ha poi eliminate.

Oggi però, lei si prende la sua rivincita: “Io davo quelle informazioni per il bene comune. Tu con la febbre sei sceso in spiaggia in mezzo alle persone solo per farti vedere da me. Dovrei denunciarti io per tentata strage”.

Nonostante gli attriti, Deianira si augura che Federico si rimetta presto e gli fa gli auguri di pronta guarigione.