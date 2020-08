Temptation Island, Andrea e la sorpresa romantica ad Anna

Altro che crisi: tra Andrea e Anna, dopo Temptation Island, sembra andare tutto a gonfie vele. Ecco la romantica sorpresa apparsa su Instagram

Tutti si aspettavano che la lasciasse dopo Temptation Island, invece, dal falò di confronto sono andati via insieme. Andrea Battistelli non solo ha perdonato Anna Boschetti ma dimostra di amarla ancor più di prima, riempiendola di attenzioni. Ed ecco che nelle scorse ore ha stupito tutti, lei compresa, organizzando una romantica sorpresa.

Andrea sorpresa Anna con un gesto romantico

A mostrare la sorpresa che Andrea ha organizzato per Anna è stata quest’ultima nelle IG Stories. Un brevissimo video mostra la scritta Ti Amo sul pavimento, realizzata con tante piccole candele. Poi, un mazzo di rose ad attendere la sua amata e “Quando nasce un amore” di Anna Oxa a fare da sottofondo musicale.

Un gesto quello del giovane cuoco romano che ha sorpreso molti utenti. Dopo la partecipazione della coppia a Temptation Island, in tanti si aspettavano che lui lasciasse la fidanzata, di 10 anni più grande. Ma il problema non era tanto la differenza d’età, quanto l’atteggiamento di lei. Criticata e insultata sui social, Anna aveva anche annunciato di voler querelare tutti, usando toni minacciosi.

La coppia non è in crisi

Il pubblico di Temptation Island non ha particolarmente apprezzato il percorso di Anna e Andrea. Lui innamoratissimo ma ancor non pronto a sposarsi, lei desiderosa di convolare a nozze e a farci un figlio insieme. Per ottenere quello che voleva, la donna ha iniziato a fare ingelosire il fidanzato, avvicinandosi al single Carlo, ignaro, inizialmente della sua tattica. Poi ha usato parole poco lusinghiere verso Andrea (“è un uomo a metà”) e contro la famiglia di lui, vero ostacolo a suo dire del mancato matrimonio.

Il giovane ha sofferto molto e lei al falò di confronto ha ammesso che era quello che voleva: farlo soffrire per fargli capire come sarebbe stato senza di lei in caso si fossero lasciati. Quella faccia soddisfatta davanti al dolore del fidanzato ha colpito tutti, anche Filippo Bisciglia.

Tutti si aspettavano che Andrea la lasciasse – ritenendola opportunista e non veramente innamorata – o che almeno le facesse notare i suoi errori. Ma dopo un breve confronto, i due si sono baciati e sono andati via insieme. Ora convivono e hanno adottato un cane. E la loro storia sembra andare a gonfie vele a differenza di quanto qualcuno aveva pensato nei giorni scorsi. Anna aveva pubblicato una Storia su Instagram con una malinconica canzone di Arisa che lasciava pensare a una rottura. E invece, ecco spuntare quel Ti Amo luminoso e romantico…