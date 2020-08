L'influencer, che non si è mai sbilanciata sul suo passato, promette ora di rivelarlo in un libro, "La bambina che non c'è più": l'hype fa schizzare il libro al primo posto delle pre-vendite Amazon

Il suo mestiere, fino ad oggi, è stato quello di far parlare di sè e bisogna dire che Taylor Mega ci è riuscita benissimo: influencer seguitissima, opinionista nei programmi televisivi della D’Urso, naufraga per poche settimane all’Isola dei Famosi e vera IT girl dei secondi anni 2000, Taylor Mega ha scritto anche un libro.

Taylor Mega libro, primo in classifica su Amazon

Come già altre colleghe influencer prima di lei, vedi Giulia De Lellis e Giulia Salemi, Taylor ha deciso di scrivere un libro autobiografico, con una marcia in più rispetto a quello delle due colleghe appena citate: di Taylor Mega in effetti si sa molto poco e di materiale per una biografia, nonostante la giovane età, sembra essercene moltissimo.

LEGGI ANCHE: — ‘Mign..ta, pazza’, Antonella Elia contro Taylor Mega: ecco il video della furiosa lite tra le due

In passato Taylor ha buttato lì alcune notizie sul suo passato, parlando di dipendenza da sostanze e di orientamento sessuale, ma si è sempre trattenuta, affermando di non voler approfondire temi personali. Ora evidentemente lo farà in questo libro, “La bambina non c’è più”, anticipato da due scarne righe di presentazione: “Ci sono storie da cui non puoi nasconderti. Tutte le mie verità”

In alcune stories Taylor, una volta lanciata l’uscita del libro, ha rivelato di aver passato notti insonni prima dell’uscita della sua biografia: “Mi ero pentita, pensavo di aver scritto troppo, però alla fine era qualcosa che mi sentivo di fare, che era giusto fare”

Il libro di Taylor esce il 15 settembre ma è già possibile pre-ordinarlo su Amazon: grazie all’hype creato dalle parole dell’influencer (e al suo vasto seguito, 2,5 milioni di follower solo su Instagram), è già primo in catalogo sul sito di vendita online.

Questo nonostante le molte critiche già partite sui social network, dove non è mancato il sarcasmo da parte di alcuni utenti:

Ma in che senso è uscito il libro di Taylor Mega?? pic.twitter.com/qdTaRTnrUl — Tʀɪsᴛᴀɴ ɪɴ ᴠᴀᴄᴀɴᴢᴀ ☀️🌊🏖 (@Tristan__esdpv) August 3, 2020

IN CHE SENSO TAYLOR MEGA HA SCRITTO UN LIBRO? pic.twitter.com/vJXf8kLa7r — CHI SI È SENTITO MALE? (@disinnescare_) August 3, 2020

Taylor mega non dormiva la notte perché pensava di aver scritto troppo nel suo nuovo libro. Immagino che intendesse che c'è qualcosa di parecchio personale ma questo non mi ha impedito di ridere a crepapelle. Scusa. — Valeria – QUELLA DEL SUSHI (@Valeria22534933) August 3, 2020

Ho gia ordinato e non vedo l'ora di leggere il libro di taylor ma soprattuto il capitolo dedicato ad erica e alla loro amicizia speciale#ProudOfTaylor #ericapiamontegarbaunmonte#gf16 pic.twitter.com/8iTMRWbMtq — circozzistanaccount (@ERICAPISTANYOU) August 3, 2020

Restiamo in attesa di leggere il libro sulla vita di Taylor e scoprire così i suoi segreti!