Tampone settimanale per il cast di Ballando con le Stelle e anche Carolyn Smith si sottopone al test: ecco lo scatto condiviso su Instagram

Il Covid ha stravolto le nostre vite e si insinua anche nei programmi televisivi. Due componenti del cast di Ballando con le Stelle, ad esempio, sono stati contagiati, facendo slittare l’inizio della nuova edizione di una settimana. Come spiegato da Milly Carlucci, tutte le persone che lavorano in scena e dietro le quinte dello show vengono periodicamente sottoposte a tampone. Una decisione che serve per lavorare in sicurezza, tutelando la salute di tutti. E anche Carolyn Smith, come tutti gli altri colleghi, esegue regolarmente il test, come mostra uno scatto condiviso su Instagram.

LEGGI ANCHE: — Covid a Ballando con le stelle, Milly Carlucci chiarisce su Samuel Peron e Rosalinda Celentano: ecco stanno realmente le cose

Carolyn Smith fa il tampone per il Covid

Nella foto che la giudice di Ballando con le Stelle ha postato, si vede lei in primo piano in quella che sembra una sala d’attesa. Sul volto, ovviamente, Carolyn Smith indossa la mascherina ed è così che si è immortalata. “Tampone Time” ha scritto semplicemente nella didascalia a corredo dello scatto.

I controlli, nella squadra del dancing show di Rai1, proseguono con regolarità per scongiurare eventuali altri contagi. Nei giorni scorsi infatti è stato deciso di rinviare l’inizio della nuova edizione del programma di una settimana proprio per alcuni test risultati positivi. Samuel Peron e Daniele Scardina sono stati contagiati e ora si trovano in isolamento fino a quando non torneranno negativi al Covid.

Ballando con le Stelle riparte

Ballando con le Stelle tornerà dunque in onda dal 19 settembre prossimo, in prima serata su Rai1. Cast e conduttrice sono pronti per dare vita a questa nuova edizione, il cui inizio è già stato rimandato due volte. La prima a marzo, in piena pandemia e la seconda qualche giorno fa, appunto.

Milly Carlucci, intervenendo anche sui social, ha più volte assicurato che tutti lavorano in sicurezza e seguendo precise prescrizioni che prevedono, tra l’altro, il tampone settimanale. Proprio come quello di cui ha dato notizia Carolyn Smith su Instagram.

Altri show televisivi hanno dovuto fare i conti con il contagio da Covid: Io e Te è stato chiuso con una settimana di anticipo e un autore del GF Vip5 è risultato positivo.