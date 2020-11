Il pilota di Vasto sta passando un brutto momento, dopo la notizia della squalifica di quattro anni per doping: Staffelli gli ha consegnato il tapiro e non ha risparmiato una battuta su Belen...

Andrea Iannone è diventato un nome noto non solo agli appassionati di motociclismo, ma anche a chi segue il gossip: il pilota è stato infatti il fidanzato di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis, due personaggi piuttosto in vista del mondo dello spettacolo.

Striscia la notizia tapiro d’oro a Iannone: la domanda su Belen

Ora il pilota di Vasto è stato squalificato per doping e la condanna è piuttosto pesante: quattro anni di squalifica, che per un atleta di 31 anni significano praticamente carriera finita. Iannone ha da sempre rigettato tutti gli addebiti e presentato altre prove a sua discolpa, come l’analisi del capello, ma a quanto pare la sentenza non si è modificata.

C’erano quindi tutti i presupposti per ricevere un tapiro d’oro e l’omaggio, puntualmente, è arrivato: Staffelli si è presentato a Monaco, dove vive il pilota, e lo ha beccato mentre si trovava in un negozio.

Iannone è apparso provato e dispiaciuto, ma ha accettato comunque con garbo e simpatia il tapiro, spigando che sta cercando di fare quello che può per dimostrare la sua innocenza. Staffelli non ha perso comunque occasione per girare il dito nella piaga e fargli una domanda anche su Belen: più che una domanda, una constatazione.

“Prima le ha strappato il cuore Belen, poi la squalifica…”, ha chiosato Staffelli, che forse voleva strappare al pilota una battuta sagace. Iannone è stato invece pacato e discreto: “ Il cuore è un muscolo e bisogna tenerlo allenato”

Un momento difficile per il pilota, che in effetti è stato abbandonato prima da Belen e poi da Giulia De Lellis e che oggi si trova ad affrontare da solo questa prova.