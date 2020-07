Stefano De Martino è sotto una attentissima sorveglianza da parte del gossip: alla ricerca dello scoop, però, si possono anche fare clamorosi errori

E’ lui, volente o nolente, il protagonista del gossip estivo 2020: Stefano De Martino, siamo pronti a scommetterci, verrà seguito tutta l’estate dai paparazzi, in cerca dello scatto definitivo che testimoni il motivo per cui la storia con Belen Rodriguez, dopo il ritorno di fiamma, è di nuovo in crisi.

Stefano De Martino verità sulle foto in barca

E’ accaduto anche nei giorni scorsi: Stefano, in barca con amici a Procida, è stato fotografato dai paparazzi in compagnia di due misteriose ragazze, una bionda e una bruna. Dopo il servizio uscito sul settimanale Nuovo il gossip si è scatenato, con mille ipotesi sull’identità di quello che sembrava a tutti gli effetti un nuovo flirt di De Martino.

Così, ve lo diciamo subito, non è: come già accaduto nel caso della ballerina di Made in Sud che ha dovuto smentire persino di conoscere De Martino, anche stavolta si tratta di un abbaglio. Stefano De Martino era in barca con un gruppo di amici, fra cui la misteriosa bionda che compare in copertina su Nuovo: lei si chiama Emma e il suo fidanzato, presente anche lui, Andrea.

Queste le parole dell’ufficio stampa di Stefano:

“Comprendo la naturale e corretta necessità di dover pubblicare notizie sulla vita privata del mio assistito ma purtroppo, ad oggi, non ci sono e nel caso ci fossero non avremmo problemi a dichiararle; per vostra

conoscenza il 90% di tutte le notizie che stanno circolando online sono semplicemente fake news (specificando invece la serietà della vostra testata di cui ringrazio per la collaborazione).

Non metto in dubbio la professionalità e la buona fede del settimanale e del suo prezioso Direttore ma mi vedo costretto ad approfondire e chiarire i fatti raccontati da ‘Nuovo’. La ragazza bionda, vittima della copertina, si chiama Emma ed è un’amica di Stefano De Martino felicemente fidanzata con Andrea (di cui non cito i cognomi per rispetto della privacy) anch’esso presente in quel caldo e comune pomeriggio.

Molto probabilmente, come spesso accade, il settimanale ha ricevuto un servizio non completo dal paparazzo in quanto nella stessa giornata erano presenti altre persone tra cui, appunto, il fidanzato della ragazza in questione per altro impegnato in atteggiamenti romantici con la fidanzata”

Nella nota non si fa menzione dell’altra ragazza presente in barca, ma a questo punto è facile immaginare che si tratti di un’altra amica di Stefano, facente parte del gruppo di ragazzi in gita.