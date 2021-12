Stefano de Martino torna nella vita di Belen Rodriguez con la preghiera che si è tatuato: il dolce gossip

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non torna qualcosa: i fan hanno notato un gesto che riavvicina la showgirl al presentatore. Ecco quale

Sui social in molti stanno notando che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino c’è qualcosa che non torna. Se infatti i due si sono lasciati ormai da un pezzo, la showgirl sta compiendo un gesto che tanti hanno interpretato come volto al riavvicinamento al bel presentatore. Ma qual è la verità? Cosa starà mai succedendo?

LEGGI ANCHE:– Belen Rodriguez, Natale senza Antonino? Quel dettaglio sugli addobbi di Natale: il suo non c’è

Stefano De Martino torna nella vita di Belen Rodriguez? Succede con certi riferimenti ad un suo tatuaggio da parte della showgirl argentina. Photo Credits: Kikapress

Stefano De Martino torna nella vita di Belen Rodriguez: cos’è successo

Andiamo con ordine. Sul web, la stilista Elisabetta Franchi ha scartato un regalo di compleanno arrivatale da Belen Rodriguez: alcuni capi della sua nuova linea di abbigliamento. Fin qui nulla di strano, se non che la designer ha mostrato tutto su Instagram, compreso il pacchetto dei prodotti.

Il tatuaggio e la frase nel pacchetto: cosa notano i fan

Ed è lì che l’attenzione dei fan si è focalizzata, in quanto all’interno delle scatole Belen ha stampato una preghiera irlandese attribuita a San Patrizio. Preghiera che, guarda caso, è la stessa che Stefano De Martino si è fatto tatuare sulla coscia destra. L’unica differenza è che nei pacchetti la frase è in italiano, mentre il tatuaggio dell’ex ballerino di Amici è in lingua spagnola.

I fan più attenti non hanno tardato a fare 2+2 e tutto torna semplice in tutte le speculazioni che possono sgorgare pensando a questo nuovo ‘legame’ tra Stefano De Martino e Belen. Non a caso, sono arrivate numerosissime segnalazioni a Deianira Marzano, che ha pubblicato alcune dedicate proprio alla questione tatuaggio.

Ma in tanti hanno anche notato che, probabilmente, si sarà trattata di una nuova mossa della Rodriguez per comparire in cima alle cronache e al gossip. Quale sarà mai la verità?

Photo Credits: Kikapress