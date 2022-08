Stefano de Martino, salta il suo programma su Rai2: ‘ non è più previsto in autunno’. Cosa è successo 

Il nuovo programma di Stefano De Martino su Rai 2, almeno per il momento, non andrà in onda.

Tra pochi giorni ricomincia la nuova stagione televisiva, con l’arrivo di settembre infatti vedremo tornare in onda alcuni programmi storici e altri molto attesi dal pubblico. Tuttavia, nonostante l’annuncio già avvenuto, una delle nuove trasmissioni non vedrà la luce, almeno per il momento.

Si tratta di Sing Sing Sing, programma per il quale era stata prevista la presenza in qualità di conduttore di Stefano De Martino: alla fine i vertici di Rai2 hanno deciso di non mandarlo in onda.

La trasmissione sarebbe dovuta essere un riadattamento italiano del fortunato varietà americano “That’s my Jam” condotto da Jimmy Fallon.

Il programma verrà sostituito da un’altra stagione di Stasera tutto è possibile, che in termini di share si scontrerà direttamente con Il GF Vip, dato che andrà in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria. Stefano De Martino è stato confermato alla conduzione anche per quest’anno.

Per quanto riguarda Sing Sing Sing invece, l’appuntamento potrebbe essere rimandato alla prossima primavera.

