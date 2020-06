‘Smettila di mandarmi messaggi’, Stefano de Martino e il post romantico: il commento inaspettato sotto la foto

Stefano De Martino si concede una breve vacanza in barca, ma sotto il post su Instagram spunta un commento romantico: chi lo avrà mai scritto?

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non manca di trascinarsi dietro nuovi strascichi e, dopo le tante uscite pubbliche della showgirl argentina, stavolta al centro di un romantico equivoco c’è proprio l’ex ballerino di Amici e conduttore di Made in Sud. Ma cosa avrà mai combinato il nostro amatissimo Stefano?

Belen e De Martino separati: lui va in vacanza in barca

Andiamo con ordine. Con i rumors sempre più insistenti che parlano di nuova rottura tra Stefano e Belen, i due stanno trascorrendo un periodo di distanza. La showgirl è rimasta a Milano, dove ha ripreso le sua attività dedicandosi a nuovi shooting promozionali. Lui, invece, si è concesso una breve vacanza in barca insieme alla sorella Adelaide e ad un amico.

Proprio così. E se state pensando che stare in barca al tramonto con Stefano De Martino potrebbe essere molto romantico, a darvi la risposta è direttamente lui, che ha pubblicato su Instagram un breve video che lo ritrae di spalle al calar del sole. Luci soffuse e solo lui e il mare. Cosa chiedere di più?

Spunta un messaggio sotto il post ‘romantico’ di Stefano De Martino

Ma è sotto quel post – che ha superato rapidamente le 500mila views – che è comparso un messaggio di una donna dello spettacolo che si rivolge direttamente a Stefano. Che ci sia già una nuova fiamma nella vita del conduttore?

“Smettila di mandarmi questi messaggi subliminali – esordisce il messaggio – il mare… il silenzio, il dondolio delle onde… ti ho già detto che sono impegnata Stefano. Per fare non mettiamoci nei casini sennò poi deve lavorare troppo Dario Sardoné”.

A firmare questo “messaggio romantico” per Stefano De Martino è Valeria Graci e, ovviamente, l’ha fatto in via del tutto ironica… Ma a quante di voi piacerebbe una dedica di questo tipo da parte di Stefano De Martino?

Foto: Dario Sardonè