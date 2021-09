Stefano de Martino, la reazione del papà al post su Santiago della mamma di Belen Rodriguez: cosa ha fatto

Sui social network si vedono degli strani movimenti che sembrano annunciare che tra Stefano De Martino e la mamma di Belen sia tornato il sereno…

Scoppia la pace tra Stefano De Martino e la mamma della sua ex moglie Belen Rodriguez? Sui social network va in scena uno strano movimento che li ha visti protagonisti… ma di cosa si tratterà mai? E cosa c’entra il figlio dell’ex ballerino di Amici, Santiago?

Tra Stefano De Martino e la mamma di Belen Rodriguez è tornato il sereno? Sui social network si vedono degli strani movimenti che sembrano confermarlo. Photo Credits: Rai.it

Stefano De Martino e il like al post della mamma di Belen Rodriguez

Andiamo con ordine. Quello che è successo sui social è molto semplice: Stefano De Martino ha messo like ad un post di Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez. In quel post è ritratto Santiago De Martino, figlio appunto della showgirl argentina e del conduttore televisivo e giudice di Amici di Maria De Filippi.

Fin qui nulla di strano, almeno ad un primo superficiale sguardo. La verità, però, è che quel like lasciato dal bel De Martino sul profilo Instagram di Veronica Cozzani ha quasi dell’eccezionale…

Tra Stefano e Veronica Cozzani è tornato il sereno?

Stefano De Martino e la mamma di Belen Rodriguez, infatti, non è che andassero molto d’accordo. Al di là di un burrascoso rapporto tra (ex) genero e (ex) suocera, la Cozzani ha più volte lanciato delle frecciatine al ballerino, senza troppo nascondere un certo astio per lui…

Ora, invece, sembra tornata la serenità. E non solo per il ‘mi piace’ lasciato da Stefano sul profilo di Veronica, ma anche per una strana risposta che lei ha lasciato ad un altro utente. Quando infatti le hanno fatto notare che il bambino è bellissimo, un mix tra argentino e italiano, la Cozzani ha risposto con un “Seeee” con tanto di cuoricino!

