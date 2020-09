Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez si incontrano per caso nello stesso locale a Milano: lei non lo saluta e lo ignora, Ignazio sì

Imbarazzo in un noto locale di Milano dove è avvenuto un incontro inatteso tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. La modella argentina si trovava lì con Ignazio Moser e alcuni amici quando è arrivato l’ex di sua sorella, Belen. Lei lo ha completamente ignorato, mentre il fidanzato ci ha scambiato due chiacchiere. Una situazione piuttosto imbarazzante, che non è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi.

Ceciclia Rodriguez incontra Stefano Martino ma non lo saluta

Tutto si svolge in un locale milanese, che evidentemente i protagonisti della vicenda sono soliti frequentare. La sorella di Belen, ritornata insieme a Ignazio Moser dopo un’estate turbolenta, esce col fidanzato per bere un drink. La serata sembrava scorrere tranquilla quando Cecilia Rodriguez ha intravisto Stefano De Martino tra gli altri avventori del bar.

Non un saluto, non un cenno da parte della ragazza. Che anzi – come mostrano le foto pubblicate da Nuovo – abbassa lo sguardo per evitarlo e si allontana. Diversa la reazione di Ignazio che invece si intrattiene qualche minuto per scambiare due chiacchiere.

Il precedente in aereo

Evidentemente Cecilia Rodriguez non ha perdonato Stefano De Martino per la rottura del matrimonio con Belen. La coppia si è lasciata ormai da mesi ma è chiaro che Chechu lo ritiene responsabile per come sono andate le cose con la sorella.

Già tempo fa, Cecilia e il conduttore di Made in Sud si sarebbero ritrovati faccia faccia per un altro incontro imbarazzante. Il settimanale Oggi ha raccontato che i due si sarebbero incontratati nello stesso aereo, seduti l’uno accanto all’altra. Lei però avrebbe chiesto a lui di cambiare posto e Stefano sarebbe finito addirittura accanto a Giulia De Lellis, che viaggiava sullo stesso volo. Quando si dice le coincidenze…