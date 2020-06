Stefano De Martino, ‘le donne? Non professo più questa religione’

Stefano De Martino fa una battuta sulle donne a Domenica In: segno che tra lui è Belen è finita davvero ma che non c’è ancora una nuova fiamma?

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci ha presi alla sprovvista e occupa ormai il primo posto nel gossip di questo giugno 2020, ma è l’ultima dichiarazione dell’ex ballerino di Amici sulle donne che fa discutere. Ma cosa avrà mai detto il bel conduttore?

Domenica In: Stefano De Martino dice la sua sulle donne

Ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il buon Stefano è attualmente occupato nelle prove della nuova stagione di Made In Sud. Insieme a Fatima Trotta e Biagio Izzo ha presentato il cast della trasmissione comica di Rai Due, ma a fare scalpore è stata una sua battutina sul finale del collegamento.

“Sono ateo – ha dichiarato infatti Stefano De Martino – quella delle donne è una religione che non professo più”.

Inutile dire che il pensiero è andato subito a Belen Rodriguez e alla fine della loro storia, tanto da far subito vociferare che il papà di Tiago abbia già dimenticato la meravigliosa showgirl argentina… Anzi forse da un certo punto di vista è pronto a rimettersi in carreggiata.

Il conduttore di Made In Sud si auto-invita a pranzo da Mara Venier

Da brava zia della tv, infatti, Mara Venier gli ha fatto notare di averlo trovato decisamente dimagrito, al che Stefano ha risposto ironicamente, come si addice al perfetto conduttore di un programma comico come Made In Sud.

“Vengo a mangiare a casa tua settimana prossima, mi rimetto in forze”, ha infatti ribatutto Stefano De Martino, senza menzionare né Belen né altre donne. Che la Rodriguez non lo facesse mangiare abbastanza?

Per quanto riguarda il futuro, però, anche se lui si dice ateo siamo certi che con il suo charme e il suo invidiabile fisico ha sicuramente la fila alla sua porta. E forse andare a mangiare da Mara Venier non potrà che fargli bene!

Foto: Dario Sardonè