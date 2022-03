Stefano de Martino dice addio alla RAI, Maria De Filippi ha pronto per lui un nuovo programma? I rumors 

Stefano De Martino e i progetti lavorativi: torna in Mediaset e lascia la Rai?

Quanta strada che ha fatto Stefano De Martino, da ballerino di Amici di Maria De Filippi a conduttore di programmai Rai. Ora la sua carriera potrebbe subire nuovi cambiamenti.

Secondo alcune indiscrezioni, Stefano sarebbe pronto a tornare dove tutto per lui è iniziato: grazie a Mediaset e soprattutto a Maria De Filippi infatti, De Martino ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo (e ha conosciuto la madre di suo figlio Santiago, Belen Rodriguez).

Stefano De Martino lascia la Rai per Mediaset?

Secondo i ben informati, Stefano sarebbe pronto a lasciare Made in Sud, il programma che conduce su Rai 2 dal 2019, per accettare una proposta lavorativa di Maria De Filippi.

Maria infatti lo rivorrebbe come giudice del serale di Amici: Stefano nel talent è stato prima allievo, poi ballerino professionista e infine giudice nel 2021. Ma non solo: ora è per lui si riaprirebbero le porte di uno show che è come casa e poi forse quelle di un nuovo programma ancora top secret targato Mediaset, che lo allontanerebbe definitivamente dalla Rai.

Foto: Kikapress