Turbolenza in volo nella tratta Napoli-Linate, ma allacciarsi le cinture non serve a nulla: le scintille sono partite da due ex cognati celebri e a risolvere tutto ci ha pensato una famosa influencer

Un volo parecchio turbolento quello partito da Napoli e diretto a Linate qualche giorno fa: e non per colpa delle perturbazioni o dei vuoti d’aria, ma per l’alta concentrazione di vip collegati fra loro a bordo.

Stefano De Martino Cecilia Rodriguez, volo Napoli-Linate turbolento

Secondo Alberto Dandolo di “Oggi”, infatti, il caso ha voluto che sullo stesso volo ci fossero sia Cecilia Rodriguez che Stefano De Martino, per giunta con un posto vicino. A quanto pare Cecilia non aveva voglia di condividere il viaggio con l’ex cognato (l’ultima separazione da Belen non è stata affatto serena) e gli ha chiesto, senza mezzi termini, di trovarsi un altro posto.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez dice la sua su Giulia de Lellis dopo quanto accaduto: come ha definito la vicenda

Momenti di imbarazzo risolti da un’altra Very Important Person a bordo del velivolo: Giulia De Lellis. La influencer ha infatti offerto a De Martino il posto vicino al suo e a quanto pare i due hanno passato il volo fra scherzi e risate. Per chi si fosse perso qualche puntata, Giulia De Lellis è stata fidanzata con Andrea Iannone, ex di Belen, e con Cecilia ha anche condiviso l’esperienza del Gf Vip nel 2017, quella in cui lei si innamorò del coinquilino Ignazio Moser (la storia dovrebbe essere finita da poco, così si dice).

Giulia De Lellis, ciliegina sulla torta, è in rotta con il fidanzato figliol prodigo Andrea Damante e sicuramente in molti ricorderanno che per qualche tempo, l’anno scorso, c’è chi insinuò che Damante avesse tradito Giulia proprio con Belen. Insomma, la famiglia Rodriguez e quella De Lellis sembrano legate a doppio filo, ma per chi ha già immaginato una simpatia fra Giulia e Stefano, ci chiediamo se due ex di Belen su due non inizino a diventare decisamente troppo!

Più che un volo aereo una puntata di Live-Non è la D’Urso: chissà quante ne avranno da raccontare gli altri passeggeri che, per caso, hanno assisitito al battibecco e alla sua risoluzione…