Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino parla della crisi con Belen e della nuova edizione di Made In Sud, rivoluzionata a causa del Covid-19

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla crisi con Belen Rodriguez. Il conduttore di Made in Sud – al lavoro per la nuova edizione del comic show di Rai2 – non entra nel dettaglio della vicenda ma si percepisce che anche lui non stia passando un bel momento. Chiede rispetto per la sua decisione di mantenere riservata la sua privata e si concentra totalmente sulla nuova esperienza televisiva.

Stefano De Martino parla di Belen Rodrguez

Troppe indiscrezioni e fake news sono circolate nei giorni scorsi sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La stessa showgirl argentina, stanca delle illazioni sul suo conto, era intervenuta con un video su Instagram chiedendo di mettere fine ai pettegolezzi.

Poi ci sono state le rivelazioni di Oggi, che raccontavano di una furiosa lite tra i due. Ora a parlare, seppur con molta riservatezza, è l’ex ballerino di Amici e in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha accennato alla vicenda.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”

Ritorna Made in Sud

Oggi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono lontani: lui a Napoli per registrare le nuove puntate di Made in Sud, lei a Milano con la famiglia.

Il conduttore, reduce dal successo della scorsa edizione del comic show di Rai2, è pronto a tornare in onda, sebbene la trasmissione risenta degli effetti dell’emergenza Covid-19.

“Andremo in onda senza pubblico in studio. Poi avremo un occhio per i temi d’attualità, ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia” ha raccontato al settimanale.

Le disposizioni per il contenimento del contagio rivoluzioneranno dunque il programma: “Sul palco saremo un metro e mezzo di distanza, sono bandite strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico, sono state riscritte…” ha anticipato.