Stefano Accorsi e Laetitia Casta, la verità sul loro addio

Stefano Accorsi torna a parlare di Laetitia Casta, madre dei suoi primi due figli: l'attore svela quanto sia stata dolorosa la separazione

Sono stati una delle coppie più belle e ammirate del mondo dello spettacolo, ma dopo 10 anni d’amore e due figli, la loro relazione finì. Oggi, Stefano Accorsi torna a parlare della sua storia con Laetitia Casta, rivelando quando fu dolorosa la rottura. L’attore de Le fate ignoranti (in onda stasera su Rete 4) ricorda a Vanity Fair quel periodo della sua vita, fatto di tante gioie, come quella di diventare padre, ma anche di tanta sofferenza.

Stefano Accorsi e Laetitia Casta: perché si sono lasciati

La storia d’amore tra l’attore italiano e la modella francese inizia nel 2003. Stefano Accorsi e Laetitia Casta sono giovani, belli, famosi. E molto innamorati. Tre anni dopo l’inizio della relazione nasce il loro primo figlio, Orlando. Nel 2009 la famiglia si allarga e arriva Athena.

Ma con il passare del tempo, era evidente che qualcosa tra loro non funzionasse, non più come all’inizio, almeno. Tra l’altro, sarebbe stata la stessa modella a lasciarlo intendere in una intervista alla stessa rivista.

Non sopporto la menzogna. Preferisco andare dove mi porta l’istinto, anche se so che è la strada più difficile. Forse cambierò, ma per il momento voglio vivere così. Come una disadattata felice

Nel 2013 i due annunciano la rottura. Un momento particolarmente difficile per la coppia, ma inevitabile.

Una separazione dolorosa

Dopo tanti anni da quell’addio, Stefano Accorsi torna a parlare della sua ex Laetitia Casta a Vanity Fair, ammettendo di aver fatto di tutto per salvare la relazione.

La separazione, anche se io e Laetitia non eravamo sposati, è sempre dolorosa, la cosa più dolorosa per una famiglia dopo le malattie. Ho lottato per evitarla, a un certo punto però se non c’è più niente da fare devi prenderne atto

Oggi l’attore è legato a Bianca Vitali, sposata nel 2015. I due hanno un figlio, Lorenzo, nato nel 2017 e sono in attesa del secondo figlio. Anche Laetizia sembra aver trovato la serenità e dal 2015 sta insieme all’attore francese Louis Garrel, che ha sposato nel 2017.