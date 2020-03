Prima le anticipazioni sui concorrenti di Pechino Express, ora le rivelazioni e i retroscena: il racconto Costantino della Gherardesca

Martedì 17 marzo in prima serata su Rai 2 tornano le avventure dei viaggiatori di Pechino Express, in una puntata che, stando alle anticipazioni, riserverà non poche sorprese. Ma vi siete mai chiesti cosa fa Costantino della Gherardesca mentre le coppie di concorrenti sono in gara? A rivelarlo è stato lo stesso conduttore con un singolare diario pubblicato sul sito di Sorrisi e Canzoni Tv.

LEGGI ANCHE: — ‘Ha perso 20 kg’, la dieta di Costantino della Gherardesca: ecco cosa mangia

Pechino Express, anticipazioni e rivelazioni

Tra video e anticipazioni social, il pubblico riesce a seguire il viaggio a tappe dei concorrenti di Pechino Express anche al di fuori delle puntate. Praticamente top secret è invece il percorso che compie Costantino della Gherardesca, che appare solo per incontrare i viaggiatori alla fine di ogni gara e per raccontare i posti visitati. E poi? Cosa fa e come si sposta il cinico conduttore?

È stato proprio lui a rivelare qualche retroscena del fortunato adventure game che lo riguarda, scrivendo una sorta di diario per i lettori di Sorrisi e Canzoni Tv. Ad esempio, mentre i viaggiatori cerano un passaggio per arrivare alla tappa indicata, Costantino si muove a bordo di un pulmino:

Devo stare sempre davanti a tutti e per questo motivo devo partire prima di tutti. Se mi supera un concorrente che becca un passaggio, che so, in Ferrari, è la fine! Nel pulmino con me ci sono Paolino, il mio autore, Sandrino, l’operatore, che per me è una sorta di talismano, e la produttrice locale. Lei ci fa da traduttrice, ci aiuta a ottenere i pass nei luoghi da filmare e a trovare il cibo. Aiuta anche Sandrino se ha qualche dramma! Ho deciso che voglio solo produttrici locali donne, perché sono più sveglie.

Il cibo e l’alloggio

I concorrenti di Pechino Express non hanno molti soldi per mangiare e devono sperare che qualcuno di buon cuore, oltre a ospitarli per la notte, offra loro anche qualcosa da mettere sotto ai denti. Va decisamente meglio per Costantino che ha il pasto assicurato, anche se non sempre di ottima qualità.

“Si mangia dove capita e quel che capita. Nei posti sperduti vado avanti a riso, riso, riso. Nelle zone disabitate abbiamo cibo in scatola. Quando arriviamo nelle città sono felice perché finalmente mangio qualcosa di normale (…) Poi non mangio manzo, come gli induisti, così in certi Paesi la produttrice locale mi aiuta a cercare cibo senza manzo”.

Il viaggio non è semplice neanche per lui e sebbene non debba elemosinare un tetto per la notte, gli alloggi in cui dormire sono spesso improvvisati:

“Si dorme dove capita, a volte in certi albergacci, altre volte negli ostelli, dipende dai Paesi e dalla location scelta. Talvolta dormiamo pure in tenda. In Thailandia, nella giungla, le comodità te le scordi. Una notte abbiamo pernottato nella stanza di una sorta di ostello pieno di rettili vicino a un fiume. Che orrore!”.

Insomma, dopo averci deliziati con succulenti anticipazioni su alcuni concorrenti di Pechino Express, ora Costantino ci racconta cosa accade dietro le quinte del programma. Stando ai suoi racconti, sarebbe interessante seguire anche lui…