Collo lungo, senza spalle e corpo magrissimo: il ritratto che un celebre fotografo fa a Benedetta Parodi non convince i fan

Lei mostra orgogliosa un ritratto che le è stato appena donato da uno dei più grandi fotografi italiani ma i fan su Instagram non apprezzano. È successo a Benedetta Parodi, che ultimamente sembra non essere molto fortunata nelle sue relazioni social con gli utenti. Dopo le critiche per le imperdonabili sviste culinarie (ricordate la ricetta di melenzane della discordia?), arrivano impietosi i commenti sulla foto condivisa con tanta fierezza.

Benedetta Parodi e la foto deformata

Ultimamente la conduttrice di Bake Off è impegnata in una serie di shooting fotografici e, sebbene si sia mostrata in versione fotomodella su Instagram, non ha ancora rivelato a quale progetto stia lavorando.

Benedetta Parodi, però, ha tenuto a condividere con i suoi tanti fan la gioia di aver ricevuto un ritratto fotografico eseguito da Giovanni Gastel, un vero artista della fotografia.

Nel post lei tiene in mano una grande cornice con all’interno lo scatto in bianco e nero mentre lui le si avvicina per darle un bacio sulla guancia. “Grazie per questo ritratto unico, è stato un vero onore” scrive Zia Bene nella caption.

Peccato però che il corpo della conduttrice nella foto realizzata da Gastel appaia deformato e molti utenti non hanno apprezzato.

I commenti dei fan

Nel ritratto del celebre fotografo, Benedetta Parodi indossa un dolcevita scuro, ha i capelli legati raccolti e sfoggia un gran bel sorriso. Però, in quell’immagine, c’è qualcosa di stonato…

“C’è qualcosa che non mi torna… collo lunghissimo, corpo magrissimo, mi sembra tutto un po’ sproporzionato…” osserva ad esempio qualcuno. “Sembra che la testa sia stata attaccata a un altro corpo. Fa impressione” aggiunge un altro utente.

“A me non piace molto, sembri senza spalle… sono perplessa…” ammette una fan della conduttrice. E ancora: “Gastel è bravissimo, ma questa foto non mi piace per niente”, “Terribile! Sembra sproporzionata la testa dal resto del corpo”.

Infine c’è chi comunque un valore artistico in quella foto lo intravede, a modo suo: “Sembra un quadro di Modigliani”.