Vende frutta al supermercato ma vorrebbe tornare nel mondo del calcio: Sossio Aruta si sfoga su Nuovo: "Non so dove sbattere la testa"

Senza prospettive certe e lontano dai suoi figli a causa della pandemia. È un amaro sfogo quello che Sossio Aruta affida al settimanale Nuovo. L’ex gieffino si confessa a cuore aperto e parla della nuova vita che ha trovato una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip.

Sossio Aruta amareggiato: “Non so dove sbattere la testa”

Quando è entrato al GFVip sperava di avere un’occasione per ricominciare. Ci è quasi riuscito, arrivando in finale, ma la realtà che lo aspettava fuori dal reality era completamente cambiata. Il coronavirus ha stravolto le nostre vite e anche i programmi di Sossio Aruta.

Nel corso del reality show, Alfonso Signorini, più volte aveva elogiato il senso di responsabilità dell’ex calciatore che divenuto padre per la terza volta, si è rimboccato le maniche per mantenere la famiglia. Ora però non ce la fa più. La pandemia ha messo un freno alle sue ambizioni e alla speranza di tornare a lavorare nel mondo del calcio.

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quando potrò portare avanti il mio progetto” ha detto a Nuovo.

La voglia di rivedere gli altri due figli

Ma Sossio Aruta si sente anche triste. “Vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili” confessa la settimanale.

Sossio e Ursula si sono conosciuti a Uomini e Donne e insieme hanno partecipato anche a Temptation Island Vip. Una storia burrascosa, la loro, che però è culminata con una proposta di matrimonio e la nascita di una bambina.

L’ex gieffino ha anche altri due figli, avuti dal precedente matrimonio. “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei figli maschi: Daniel Ciro, di 13 anni, e Diego, di 12, che vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi” ha detto.