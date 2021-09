Sophia Loren compie 87 anni: come sta oggi? Le sue condizioni di salute e le ultime news sull’attrice

Sophia Loren compie 87 anni, ma come sta? In un giorno di grande festa come quello del suo compleanno ecco cosa sappiamo sulla sua salute

Sophia Loren è una vera e propria icona del cinema italiano ammirata e copiata ai quattro angoli del pianeta: oggi, 20 settembre 2021, compie 87 anni. Qualche tempo fa, premiata sul palco dei David di Donatello 2021, ha stupito tutti per le sue dichiarazioni sulla carriera, stellare e pluridecorata, che dopo più di 60 anni potrebbe finire presto. Ma come sta Sophia Loren? E perché mai potrebbe smettere con il cinema?

Sophi Loren compie 87 anni: un’attrice strepitosa con una carriera immensa. Il suo compleanno è un momento di festa per tutti gli italiani. Foto: Ufficio Stampa Cristiana Caimmi

Sophia Loren compie 87 anni

Al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, oggi che compie 87 anni, Sophia Loren appare più in forma che mai.

Nata a Roma il 20 settembre 1934, ha vissuto la sua infanzia e giovinezza a Pozzuoli. A quindici anni vinse il suo primo concorso di bellezza e con il premio in denaro tornò a Roma, dove venne eletta Miss Eleganza a Miss Italia 1950.

A partire dagli anni ’50, la sua presenza al cinema si è fatta sempre più forte, tant’è che nel 1960 vinse il Premio Oscar per l’interpretazione resa ne La Ciociara di Vittorio de Sica.

Non a caso, l’American Film Institute l’ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

Come sta Sophia Loren?

A maggio 2021, ai David di Donatello, l’attrice è stata premiata come migliore attrice protagonista per La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti. Si tratta della settima vittoria per donna Sofia, che detiene il record assoluto di David come migliore attrice protagonista.

Ma è sul palco del prestigioso premio cinematografico italiano che Sophia Loren ha rilasciato alcune dichiarazioni, che hanno fatto preoccupare alcuni suoi fan, che si sono chiesti come sta davvero l’attrice.

Le dichiarazioni della Loren ai David di Donatello 2021

“Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so – ha dichiarato Sophia Loren nel ricevere il David 2021 – Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza il cinema non posso vivere assolutamente”.

Ancora un film per lei, dunque, per poi forse smettere e chiudere una carriera luminosa e stupefacente, costellata di successi e avvolta dall’amore del pubblico.

Nel frattempo, però, su Twitter in molti hanno notato l’emozione dell’attrice, salita su quel palco come se fosse la prima volta. Ed è per questo che sorge spontanea la domanda: “come sta Sophia Loren?”

La verità è che le sue condizioni di salute sono buone ma che se la divina Sophia sta pensando davvero di smettere con il cinema, l’unico motivo è quello dell’età. Augurandole di stare sempre meglio, noi l’aspettiamo per vederla interpretare un altro grande film, come solo lei sa fare!

Foto: Ufficio Stampa Cristiana Caimmi