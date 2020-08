Sonia Bruganelli di nuovo protagonista sui social, stavolta con una risposta piccata ad una detrattrice che divide i suoi follower

Sonia Bruganelli è sempre attivissima sui social network e dimostra ancora una volta di non rifuggire la polemica: quando c’è un haters a cui dirne quattro, la moglie di Paolo Bonolis non si fa certo pregare.

Di solito le critiche girano tutte intorno allo stesso punto: l’ostentazione che -secondo i detrattori- la Bruganelli fa del suo stile di vita lussuoso e dei soldi del marito (critica che arriva puntualmente da chi non ha idea che Sonia Bruganelli lavora attivamente nel campo dello spettacolo da molti anni e che guadagna quindi autonomamente quello che spende).

Non mancano però anche le critiche sull’aspetto fisico.

Sonia Bruganelli sbotta su Instagram con l’haters

Anche stavolta Sonia non ha esitato a rispondere alle critiche sotto una foto pubblicata dalla Sardegna: un bel primo piano con una didascalia divertente che fa riferimento ad un contest. Ovviamente fra i tanti complimenti le frecciate non sono mancate ed in particolare è tornata a commentare un profilo che abitualmente interagisce (in maniera negativa) con Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli ha risposto in tono altrettanto polemico alla sua detrattrice, criticandola per il suo aspetto fisico: un atteggiamento che non è piaciuto a tutti, anche a chi prendeva le sue difese.

Offendere sull’aspetto fisico infatti è una replica che porta velocemente dalla parte del torto, anche se inizialmente si ha ragione: la stessa follower però non sembra essersela presa più di tanto, dal momento che qualche commento dopo ha ritrattato le offese scrivendo anzi una serie di complimenti nei confronti di Sonia.