Sonia Bruganelli smentisce le voci di crisi con Paolo Bonolis: il ballo a Formentera che zittisce gli haters

Sonia Bruganelli è in crisi con Paolo Bonolis? Sul web arriva la smentita: la coppia è stata ripresa in un affiatato ballo a Formentera

Da un po’ di tempo si vocifera di una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ma, di volta in volta, l’opinionista del GF Vip arriva in gamba tesa a smentire le malelingue. Anche stavolta, a quanto pare, sta succedendo qualcosa del genere.

Da qualche giorno si vocifera di una presunta crisi nel matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: sarà la verità o soltanto una speculazione? La smentita arriva da parte dell'opinionista del Grande Fratello Vip, che ha deciso di zittire tutti pubblicando un meraviglioso video sui social nel quale balla affiatata insieme al marito.

Crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono sposati dal 1997 e hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. La coppia è sempre apparsa molto affiatata ma di tanto in tanto in giro per il web o sulle riviste di gossip è comparsa qualche chiacchiera sulla presunta fine della loro relazione.

Stavolta a instillare il dubbio di una crisi con Paolo Bonolis sono arrivati alcuni post di Sonia Bruganelli, che ai primi di luglio ha condiviso su Twitter uno stato che recitava ‘gli amori finiscono. le persone che si sono amate non finiscono mai‘. Parole che sembravano preannunciare una tempesta nel suo matrimonio con il loquace conduttore televisivo…

La smentita di Sonia in quel ballo a Formentera con il marito

A smentire ogni possibile speculazione è arrivato un nuovo post dell’opinionista, questa volta su Instagram. Sonia ha infatti postato un breve video nel quale lei e Paolo ballano affiatati a Formentera, con tanto di commento “‘Sti gggiovanotti de sta Roma bella” ed emoji coi cuoricini. Insomma, le voci di crisi sembranno essere state allontanate ancora una volta…

