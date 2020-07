Critiche per Sonia Bruganelli su Instagram durante una diretta con il marito Paolo Bonolis: tutta colpa del sole che l'ha stancata...

Piovono critiche su Sonia Bruganelli rea di aver pronunciato una frase che ha indignato molti utenti su Instagram. L’imprenditrice è in vacanza con il marito Paolo Bonolis e quotidianamente aggiorna i suoi follower con foto, video e dirette dal suo angolo di paradiso. Anche domenica sera ha deliziato i fan con un collegamento durante la cena per parlare di calcio, ma ha detto qualcosa che ha suscitato la dura reazione di chi la stava seguendo in quel momento.

Sonia Bruganelli di nuovo nella bufera

Tutto è avvenuto durante un video in diretta nel quale Sonia Bruganelli, a tavola con marito, figlio e amici, voleva ricordare la diretta di Paolo Bonolis per commentare la partita tra Roma e Inter su Twitch. La moglie del conduttore, all’inizio della clip, confonde le squadre e sbaglia a parlare.

“Sei ubriaca” le chiede Bonolis con ironia. “No, sto cercando di parlare correttamente ma mi risulta molto difficile, sono stanca perché ho preso un sacco di sole” ha risposto ingenuamente lei, inconsapevole che quelle poche parole sarebbero bastate per sollevare un polverone.

I commenti dei fan

Puntuali, sono arrivati i commenti di alcuni utenti che hanno trovato inappropriata quella frase di Sonia Bruganelli, spesso al centro di furiose polemiche per la sua presunta ostentazione del lusso.

“Esser stanchi perché si è preso un sacco di sole. Vai a lavorare, ti faccio vedere la stanchezza cos’è” ha osservato con tono sdegnato qualcuno. “Quella dovrebbe zappare la terra” concorda un altro utente.

Ma tra le tante critiche, c’è anche chi – sebbene con un linguaggio colorito – difende la moglie di Bonolis dagli attacchi: “Ma scusa uno non può esprimere un pensiero, tra l’altro vero (perché il sole stanca) che subito attaccate? Brucia il c**o e la bocca sparla….!”