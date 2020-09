Nuovo post, nuova polemica per Sonia Bruganelli: stavolta nell'occhio del ciclone per un post dedicato a degli integratori

Nuova polemica sui social per Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis: di solito i detrattori la accusando di ostentare una stile di vita lussuoso, mentre stavolta tutto nasce dalla foto di alcuni integratori pubblicata sul suo profilo Instagram.

Sonia Bruganelli Instagram, la foto degli integratori scatena la polemica

Sonia Bruganelli ha pubblicato la foto di alcuni integratori con la didascalia “Utilissimi in questo momento di rientro alla base e alle mille attività quotidiane“, taggando la sua coach.

Subito i follower della Bruganelli si sono scatenati, accusandola di pubblicizzare i prodotti in questione. In realtà il post non riporta la dicitura #adv, obbligatoria nel caso in cui si tratti di una sponsorizzazione e infatti la stessa Sonia è intervenuta per chiarire il punto.

Ad un follower che si meravigliava del fatto che Sonia Bruganelli si mettesse a pubblicizzare prodotti su Instagram, l’imprenditrice ha risposto che non si tratta di pubblicità e che lei non è stata pagata, ma che utilizza i prodotti e le piacciono. Poco sopra aveva chiarito che si tratta di integratori e non di pillole dimagranti.

I post di Sonia Bruganelli sono sempre molto seguiti e scatenano sempre polemiche, anche quando sono apparentemente “innocenti”, come altre foto apparse prima o dopo nel suo feed, ad esempio quella di un primo piano in bianco e nero o quella di un paio di scarpe colorate.