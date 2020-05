Sonia Bruganelli polemica social. Il nuovo 'acquisto' fa scoppiare la polemica. Gli haters si scatenano contro la moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis rappresentano una di quelle coppie sempre al centro dell’attenzione mediatica e che, nel periodo di quarantena, sono stati ancor più “chiacchierati” a causa delle ostentazioni di lei.

Sonia Bruganelli polemica social

Già in passato attaccata per le sue foto e i suoi post spesso dedicati a oggetti di lusso, senza mai nascondere la sua passione per borse e scarpe estremamente costose, Sonia Bruganelli non ha abbandonato questa abitudine neanche durante l’emergenza, cosa che l’ha sottoposta a grandi critiche.

Da più fronti gli haters si sono scagliati contro la donna: perchè sottolineare tanta ricchezza in un periodo in cui l’Italia è in ginocchio?

Nonostante le critiche, la moglie di Paolo Bonolis non è cambiata, anche se, per tutela dei suoi figli, aveva dichiarato al settimanale Oggi di voler “allentare” i suoi racconti privati sui social

Non rinnego nulla ma voglio che i ragazzi vivano serenamente senza correre il rischio che qualcuno li accusi o disturbi per via del mio comportamento.

Se così spiegava al giornalista solo pochi mesi fa, oggi su instagram Sonia Bruganelli è tornata al centro delle polemiche per una nuova ostentazione non richiesta.

L’imprenditrice ha mostrato una borsa Gucci, estremamente costosa, che omaggia la Disney

Solo tu, topolin, puoi capir, topolin, i mille e mille sogni di un bambin…

Sarà che l’Italia sta passando un grande periodo di crisi economica, la più grave dal dopoguerra, sarà che le persone passano più tempo sui social… ma la foto è stata attaccata da più utenti del solito scatenando un vero e proprio caso.

Non è una novità, per Sonia Bruganelli che tempo fa al Corriere della Sera aveva spiegato il perchè di tanto odio sui social nei suoi confronti.

Perché non sono la bellezza stratosferica, eppure ho sposato Bonolis. La bellissima, apparendo, ti dà la dimensione della differenza rispetto alla persona normale. Belen sull’aereo privato è accettata, io faccio rabbia perché il mio lusso sembra ancora meno guadagnato. Sulla rete è facile essere cattivi perché non guardi in faccia le persone mentre scrivi loro cose terribili.

La carriera di Sonia Bruganelli

Alta quasi un metro e ottanta, per 50 kili di peso, Sonia Bruganelli inizia la sua carriera come modella di fotoromanzi. Classe 1974, si laurea in Scienze della Comunicazione e inizia a lavorare nel mondo del marketing. Fonda poi la SDL 2005, agenzia di scouting di modelle.

Cura i casting delle trasmissioni del marito Paolo Bonolis, da Ciao Darwin ad Avanti un altro.

Amante della moda, anche per i più piccoli, fonda Adele Virgy, una linea di abbigliamento per bambine, nata dai disegni della figlia più piccola: nel 2015 apre il primo store della collezione a Roma.