‘Sono grassa’, il video di Sonia Bruganelli fa scoppiare la polemica: ‘No comment, squallor’

Sonia Bruganelli esordisce in una diretta Instagram dicendo di “essere grassa”, ma il video fa subito scattare la polemica sui social network. Ecco cosa è successo.

Sonia Bruganelli si è mostrata in un nuovo video su Instagram, nel quale si mostra mentre ammette di aver preso qualche chilo di troppo e di “essere grassa”. Un video, il suo, che ha subito causato una serie di polemiche sul web. Ma per quale motivo? Cosa avrà combinato stavolta la moglie di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli su Instagram: “Sono grassa”

Andiamo con ordine. La Brugi è in vacanza in Sardegna, ma non smette di fare video sul web. Nell’ultimo che ha pubblicato, annuncia un nuovo appuntamento su SDL Tv, dicendo però una serie di frasi che hanno sconcertato qualcuno.

“Sono grassa, non mi dite niente – ha esordito Sonia Bruganelli – Sono grassa, lo so. Ma adesso tornerò dalla Sardegna magra. Però per magia nella foto sul giornale sono magra”.

Esplode la polemica sotto l’ultimo video di Sonia Bruganelli

Tra i tanti commenti che hanno accompagnato questa dichiarazione ne è apparso uno che recita “No comment, squallor”, al quale Sonia ha risposto con un “ancora ossessionata eh!” che in molti si chiedono che cosa voglia dire.

Per capirlo, basta leggere la risposta: “Dici sempre la stessa cosa. Si c’è gente che hai offeso che aspetta le tue scuse, quando non so che fare, evito che tu faccia danni, non è un’ossessione nei tuoi confronti, ma è un seguire i tuoi neuroni”.

A scriverlo è stata infatti una donna che in passato è stata pesantemente offesa da Sonia, che era arrivata a dirle “Perché non ti rifai la faccia?”.

La solita sfida tra influencer ed hater? Può darsi. In ogni caso, il video nel quale Sonia Bruganelli dichiara di “essere grassa” non fa che alimentare le polemiche trash che, sul web, non mancano davvero mai!

