Sonia Bruganelli è finita nella bufera per aver postato delle foto di lei e del figlio a Dubai: utenti scatenati contro la moglie di Bonolis, che risponde a tono

Infuria la bufera sull’account Instagram di Sonia Bruganelli che al momento si trova a Dubai con il figlio Davide e posta dagli Emirati Arabi Uniti foto e stories delle bellezze che offre.

Sonia Bruganelli a Dubai, l’attacco social senza precedenti

Sappiamo che la moglie Paolo Bonolis non è nuova a polemiche legate all’ostentazione delle sue ricchezze: gli utenti l’hanno sempre bacchettate per il jet privato, lo shopping sfrenato o i resort di lusso e ora non hanno gradito il viaggio a Dubai.

In tempi di emergenza sanitaria, vedere un personaggio di spicco come la Bruganelli divertirsi a Dubai può far storcere il naso: diversi gli hater che l’hanno accusata di non rispettare la legge e di non avere buon senso in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Sonia, dal canto suo, ha ribattuto punto su punto alle accuse mosse dai detrattori giustificando la sua presenza a Dubai a quanti le hanno chiesto spiegazioni.

Un utente ha commentato sotto ad uno dei post più recenti: “Turismo vaccinale a Dubai…aspettare come i comuni mortali no vero?”, Sonia ha replicato che lei e il figlio Davide non avevano bisogno di fare il vaccino perché “abbiamo già avuto il covid. Abbiamo anticorpi”.

Cosa ci faceva la Bruganelli a Dubai con il figlio se non per vacanza?

“La normativa attualmente in vigore in Italia in tema di spostamenti da/per l’estero – ha commentato un altro detrattore – ha stabilito che i viaggi da e per alcuni Paesi, fra i quali rientrano gli Emirati Arabi Uniti, sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute, studio, assoluta urgenza o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza…. non è menzionata la vacanza!”

Ancora una volta la moglie di Bonolis non si è lasciata intimorire dalle accuse:

“io ero con il direttore della @sdl.tv perché abbiamo fatto casting per programma serale… mio figlio davide è venuto con me in quanto minore”.

Foto: Kikapress