Hater scatenati contro Sonia Bruganelli che pubblica su Instagram una foto di un hotel di lusso in Sardegna: ma quanto costa una notte?

La storia si ripete: Sonia Bruganelli pubblica la foto dell’albergo di lusso in Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze e si alza un polverone. Lo scatto dello splendido panorama che la moglie di Paolo Bonolis vede dalla sua camera scatena commenti feroci. Lei però sa difendersi e risponde a tono. Ma quanto costa alloggiare in quella meravigliosa struttura ricettiva?

Sonia Bruganelli criticata per l’hotel di lusso in Sardegna

La signora Bonolis ha fatto tappa in Sardegna per le vacanze estive e ha scelto di alloggiare all’Hotel Cala di Volpe, a Porto Cervo, spesso scelto dai Vip. Come d’abitudine e come farebbe chiunque al suo posto, Sonia Bruganelli ha voluto condividere con i fan su Instagram uno scatto della vista mozzafiato di cui gode dalla sua camera d’albergo. Uno scorcio di paradiso a portata di mano, immerso tra il verde della natura e il blu di mare e cielo.

La foto dell’hotel di lusso ha scatenato commenti feroci contro la donna, spesso accusata di ostentare le sue ricchezze e la sua vita agiata. “E capirai. C’è stata la Ferragni, te pare che non ci vanno tutte le pecore” ha scritto tra l’altro un utente, insinuando che Sonia abbia scelto quell’albergo per essere all’altezza della nota influencer. Epica la risposta della Bruganelli: “Tesoro bello, Adele (figlia terzogenita di Sonia e Paolo Bonolis, ndr) aveva 7 mesi quando abbiamo iniziato a venire a Cala di Volpe”.

Quando costa una camera all’Hotel Cala di Volpe

Ma quanto si spende per alloggiare nell’hotel di lusso scelto da Sonia Bruganelli in Sardegna? La struttura ricettiva in cui sta trascorrendo le vacanze la moglie di Bonolis, come intuibile, non è accessibile a tutti.

I prezzi delle camere sono piuttosto alti, come per qualsiasi albergo di questo livello. Facendo una breve ricerca sul web, se volessimo prenotare una camera last minute per i prossimi giorni, arriveremmo a spendere da 1.810 a 3.060 euro a notte, colazione inclusa. Aggiungendo la pensione completa, il costo lieviterebbe da un minimo di 2.170 a un massimo di 3.420 euro al giorno. Ci sono poi le lussuose suite: 45 metri quadrati di agi e comfort vista mare al costo di 5.510 euro a notte con colazione, 5.870 con pensione completa.

I prezzi diminuiscono molto nel mese di settembre, quando l’afflusso dei turisti in zona diminuisce. Se volete sperimentare la gioia del lusso a fine stagione, potreste cavarvela con appena 546 euro a notte, ma senza colazione.