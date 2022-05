Soleil Sorge, ‘sto avendo un crollo’: cosa afferma l’influencer dopo giorni di assenza dai social 

Soleil Sorge e gli impegni di lavoro: troppo stress per l'influencer?

Per Soleil Sorge quello attuale è un periodo molto frenetico. Appena uscita dalla porta rossa della casa del GF Vip, si è fiondata in una nuova avventura televisiva senza un attimo di riposo, vestendo i panni del giudice durante La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso.

Nel mezzo ci sono state anche ospitate tv e il fantasma della “chimica artistica” con Alex Belli che spesso torna a farsi vedere: lei stessa aveva messo un punto alla questione, prima togliendo il follow sui social, e poi confessando durante Pomeriggio Cinque di non avere più rapporti con l’attore, nonostante lui continuasse a parlare di amicizia.

Soleil Sorge, gli impegni di lavoro e il “crollo”

Insomma Soleil non è riuscita fino ad ora a tirare un vero sospiro di sollievo, gli impegni lavorativi l’hanno portata di recente a dichiarare nelle stories su Instagram di essere vicina a “un crollo”, nonostante l’immensa gratitudine per queste esperienze professionali.

Dopo qualche giorno lontana dai social, Soleil è infatti riapparsa nelle stories con un “Hey, ci sono” e spiegando che l’assenza appunto si è resa necessaria per un po’ di stanchezza accumulata: “Per fortuna niente influenza né virus” ha spiegato Soleil.

“Personalmente lo stress mi motiva e attiva parecchio, devo dire che più sono sotto pressione meglio rendo. Però soprattutto per chi è come me, bisogna ricordarsi quanto sia fondamentale ogni tanto staccare la presa e concedersi del tempo per se stessi e per riposare il corpo” ha spiegato l’influencer.

“Sto dedicando molto tempo alla ricerca di casa nuova, il lancio di questo super progetto per voi e tante altre news di cui non vedo l’ora di potervi raccontare. Insomma un momento di transizione ma appena organizzo tutto torno presto tutta per voi” ha concluso Soleil.

Tra un impegno e l’altro, l’influencer è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo con sua madre Wendy, con cui si è mostrata nelle stories di ritorno da un viaggio. Proprio mamma Wendy in queste ore è scesa in campo per difendere la figlia da Alex Belli e dalle sue dichiarazioni su un’amicizia a detta sua inesistente.

