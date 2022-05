Soleil Stasi, lo aveva fatto nella casa del GF VIP e ora quel sogno diventa realtà: cosa è successo

Soleil Sorge realizza quel sogno annunciato al GF Vip: l'ex corteggiatrice di U&D è pronta a lanciare la sua linea moda 'State of Soleil'

C’è un sogno di Soleil Sorge che sembra stare finalmente per avverarsi. L’ex concorrente del GF Vip ed opinionista de La Pupa e il Secchione Show, infatti, ha un bellissimo progetto in cantiere. Qualcosa a cui aveva già accennato nella casa più spiata d’Italia. Ma di cosa si tratterà mai?

Soleil Sorge è pronta a lanciare la sua linea moda ‘State of Soleil’. Il suo sogno, già espresso durante il GF Vip, si avvererà presto… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Soleil Sorge pronta a lanciare una linea moda: ecco State of Soleil

Andiamo con ordine. Se scorriamo con la mente le immagini del GF Vip, ci accorgiamo come Soleil Sorge abbia sempre avuto il bellissimo sogno di creare un suo brand. Lo scorso novembre, di fronte a Gianmaria Antinolfi nella casa del reality show di Casa Mediaset, infatti, incise per la prima volta su una maglia la scritta ‘State of Soleil‘.

Da qualche tempo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha cominciato a disseminare indizi e piccoli spoiler sui suoi profili social. Soleil sta infatti per lanciare una vera e propria linea moda (intitolata appunto ‘State of Soleil’). Lo dimostrano gli hashtag che usa e i tanti book fotografici nei quali è impegnata.

Poi, la Sorge è stata addirittura più esplicita, invitando i suoi follower di Instagram a seguirla anche sull’account @stateofsoleil, dove si leggono queste parole: “Il nome ‘State of Soleil’ è una mentalità, uno stile di vita, un concetto di marchio creato per portarvi nel nostro stato d’animo e attraverso la vita con uno scopo”. E poi precisa che si tratta di uno “Stato mentale magico“. Un sogno che si avvera, senza alcun dubbio!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy