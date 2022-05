Soleil Sorge, si finge fan ma poi la insulta: la risposta tagliente di Soleil che zittisce tutti 

Soleil Sorge mette a tacere un finto fan che ha provato a metterla in difficoltà

Soleil Sorge ha dovuto fare i conti un finto fan che ha provato a metterla in difficoltà con una domanda a bruciapelo. L’influencer ha dimostrato ancora una volta di avere sempre la risposta pronta e di non avere paura di niente e nessuno.

Un giovane si è avvicinato a lei con la scusa di scattarsi insieme un selfie e invece ha cominciato a registrare un video, finito poi sui social.

La risposta tagliente di Soleil e la puntualizzazione su Twitter

“Posso chiederti una cosa?” ha chiesto improvvisamente il fan a Soleil, disposta ad ascoltarlo, “Ma perché dal vivo sei così brutta?”, Soleil non le ha mandate a dire e ha immediatamente risposto: “È perché non ho le luci giuste” ha ironizzato l’influencer, dimostrando di non farsi trovare impreparata nemmeno davanti a delle critiche.

Il video è diventato virale, tanto che Soleil ha deciso di puntualizzare a riguardo attraverso un tweet: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore… LOL try again #bellidentroisbetter”

Foto: Ufficio Stampa Mediaset