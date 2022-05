Soleil Sorge, il problema legato al lancio del suo nuovo progetto:’spero lo sblocchino al più presto’ 

Piccolo inconveniente per il lancio del progetto di Soleil, di cosa si tratta

Soleil Sorge, da quando è uscita dalla casa del GF Vip 6, non si è fermata un attimo. A livello lavorativo ha partecipato ad altri programmi tv e ora sembra essere pronta per lanciare un progetto tutto suo.

Il progetto si chiama “State of Soleil” e i fan stanno aspettando di capire dalla loro beniamina di cosa si tratta.

Un piccolo ostacolo però si è messo di mezzo, e riguarda i social, senza i quali oggigiorno nessun progetto potrebbe sopravvivere: “Instagram mi ha limitato, mettendo un limite alle persone che seguo: portate pazienza spero che lo sblocchino al più presto” ha spiegato lei stessa attraverso delle stories su Instagram.

L’influencer solo pochi giorni fa aveva spiegato di essersi presa una piccola pausa dai social per rigenerarsi e caricare le batterie, in vista proprio di questo suo super progetto che non vedeva l’ora di condividere con la sua community.

Lifestyle, moda e personalità spumeggiante di Soleil saranno alcuni degli ingredienti della nuova avventura dell’ex gieffina.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset